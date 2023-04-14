194

Первая десятка новеньких синих автобусов прибыла сегодня в Новокуйбышевск, сообщает Новокуйбышевск официальный.



Всего их будет 17. Все они новые, комфортные, оснащены современным оборудованием, 16 из них - на газомоторном топливе.



Появились они благодаря поддержке губернатора.



Для их закупки администрации города выделены средства из областного бюджета (госпрограмма «Развитие транспортной системы Самарской области".



Как только их поставят на учет, они повезут горожан по городским и дачным маршрутам.



Фото: скриншот видео DЕНЬ 24 Новокуйбышевск