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Перевозчик уточнил правила посадки в автобусы в Самаре

18 декабря 2021 13:34
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Перевозчик уточнил правила посадки в автобусы в Самаре

Представители компании-перевозчика «Самара Авто Газ» немного пересмотрели правила входа в муниципальные автобусы.

— ЛиАЗ — посадка и высадка во все двери, МАЗ и ПАЗ через переднюю дверь посадка, выход в среднюю. Средняя дверь — для пассажиров с колясками и маломобильных граждан, — сообщили в «Самара Авто Газе».

Ранее мэр Самары Елена Лапушкина упомянула в СМИ, что возможен пересмотр правил. Видимо, это и есть результат ее заявления.

Новые правила в автобусах, которые курсируют по муниципальным маршрутам, начали действовать в ноябре 2021 года. Посадка граждан осуществляется через переднюю дверь. Высадка — через остальные.

Причин, по словам представителей «Самара Авто Газа», несколько. Первая — нехватка персонала. Вторая — необходимость контроля соблюдения масочного режима и повышение финансовой дисциплины при оплате проезда.

Сейчас во многих автобусах этого перевозчика работают только водители — они же собирают плату за проезд. И это тоже объяснили нехваткой персонала, сообщает 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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