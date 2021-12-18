Перевозчик уточнил правила посадки в автобусы в Самаре

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Представители компании-перевозчика «Самара Авто Газ» немного пересмотрели правила входа в муниципальные автобусы.

— ЛиАЗ — посадка и высадка во все двери, МАЗ и ПАЗ через переднюю дверь посадка, выход в среднюю. Средняя дверь — для пассажиров с колясками и маломобильных граждан, — сообщили в «Самара Авто Газе».

Ранее мэр Самары Елена Лапушкина упомянула в СМИ, что возможен пересмотр правил. Видимо, это и есть результат ее заявления.

Новые правила в автобусах, которые курсируют по муниципальным маршрутам, начали действовать в ноябре 2021 года. Посадка граждан осуществляется через переднюю дверь. Высадка — через остальные.

Причин, по словам представителей «Самара Авто Газа», несколько. Первая — нехватка персонала. Вторая — необходимость контроля соблюдения масочного режима и повышение финансовой дисциплины при оплате проезда.

Сейчас во многих автобусах этого перевозчика работают только водители — они же собирают плату за проезд. И это тоже объяснили нехваткой персонала, сообщает 63.ру.