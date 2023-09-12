Перекресток Самарской и Полевой в Самаре временно перекроют

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Во вторник, 12 сентября, в областной столице перекроют проезд по улице Самарской недалеко от площади Сельского Хозяйства. Там запретят движение на перекрестке с Полевой по направлению «в город».

— В районе дома № 270 на улице Самарской будут устранять недочеты при прокладке ливневого коллектора. Работы на объекте нужно произвести для продолжения строительства новой станции метро «Театральная», — сообщили в мэрии. — На одной полосе в направлении «в город» специалисты сосредоточатся непосредственно на инженерных коммуникациях, на другой — поставят строительную технику. Движение по улице Самарской «из города» сохранится.

Шесть автобусных маршрутов — № 2, 23, 41, 46, 47, 50 — пустят в объезд по Ново-Садовой, Полевой, Галактионовской, Чкалова с возвращением потом на Самарскую. Автобус № 24 будет ездить по своему маршруту.

Схема движения машин и общественного транспорта «из города» не изменится. Завершить все работы на ливневке и открыть перекресток власти планируют в понедельник, 18 сентября, пишет 63.ру.