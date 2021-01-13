Пассажиры Куйбышевской ЖД могут воспользоваться скидкой до 50% при покупке билетов в январе

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До 18 января 2021 года пассажиры могут оформить билеты с 50% скидкой на верхние места в вагонах купе поездов Куйбышевского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» отправлением по 31 января 2021 года.

Также в этот период действует специальный тариф на проезд в вагонах СВ поезда №57/58, курсирующего между Москвой и Йошкар-Олой, отправлением по 31 января 2021 года.

Полный список поездов и направлений, включенных в акцию, а также условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Количество мест ограничено.

Скидка/специальный тариф применяется только к тарифам на проезд в поездах и вагонах АО «ФПК». Не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест и период могут быть ограничены.

Оформить билеты можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».