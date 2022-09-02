Пассажирские перевозки на Куйбышевской ЖД выросли на 13,3% в августе

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В августе 2022 года на инфраструктуре Куйбышевской магистрали перевезено порядка 1,9 млн пассажиров, что на 13,3% выше аналогичного периода прошлого года, из них в пригородном сообщении – 1,2 млн пассажиров (+13,3%), в дальнем следовании – 582 тыс. пассажиров (+13,2%).

Пассажирооборот в августе 2022 года составил 772 млн пасс-км, на 23,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 19,2%, составив 59,1 млн пасс-км, в дальнем следовании – 713 млн пасс-км, пассажирооборот вырос на 24,1%.

Всего за январь-август 2022 года отправлено более 11,7 млн пассажиров (+10,6%), из них в дальнем следовании – 3,1 млн пассажиров (+9,2%), в пригородном сообщении – 8,6 млн (+11,1%).

Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге с начала 2022 года увеличился на 16,4% к уровню прошлого года и составил 3,6 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 402 млн пасс-км (+21,7%), в дальнем следовании – 3,2 млрд пасс-км (+15,8%).