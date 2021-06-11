Открыта продажа билетов на «Ласточку» по маршруту Самара – Жигулевское Море через мобильное приложение

112

Сегодня в 18:00 (время местное) в первый рейс по маршруту Самара – Жигулевское Море отправится скоростной поезд «Ласточка».

С 12 июня скоростные поезда «Ласточка» по маршруту Самара – Жигулевское Море – Самара будут курсировать ежедневно 6 раз в день, отправляясь и прибывая на конечные пункты по зеркальному расписанию. Время в пути составит 1 час 25 минут. Остановки для посадки и высадки пассажиров предусмотрены на станциях: Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная.

Приобрести билеты на «Ласточки» Самара – Жигулевское Море можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и во всех кассах пригородного сообщения. Стоимость «разового» билета по городу Самара составит 25 рублей. Стоимость «разового» билета со станции Самара до станции Жигулевское Море – 199 рублей, «туда-обратно» – 358 рублей. Действуют все федеральные льготы. Для студентов и пассажиров в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) цена «разового» билета будет снижена на 30%. Для детей до 5 лет предусмотрен бесплатный проезд.



