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Ограничение движения транспорта по улице Литвинова в Самаре

7 декабря 2023 12:14
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Ограничение движения транспорта по улице Литвинова в Самаре

Ограничение движения транспорта по улице Литвинова в Самаре

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ на тепловых сетях с 10:00 8 декабря 2023 года до 11:00 11 декабря 2023 года будет ограничено движение транспорта в районе дома № 240 по улице Литвинова.

С временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

Просим горожан с пониманием относиться к проведению инженерных работ и обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои поездки.

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Теги: В центре внимания Городской транспорт

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