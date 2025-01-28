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Общественный транспорт в Самаре проходит санитарную дезинфекцию

28 января 2025 13:29
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Общественный транспорт в Самаре проходит санитарную дезинфекцию

В связи с наступлением сезона роста инфекционных заболеваний в Самаре активизировали санитарную дезинфекцию салонов общественного транспорта. 

Ежедневную санитарную обработку производят частные и муниципальные компании-перевозчики.

Чтобы эффективно обеззаразить салоны пассажирского транспорта муниципальными предприятиями используются специальные дезинфицирующие средства, которые уничтожают вирусы, бактерии. Эти средства безопасны для материалов, их которых изготовлены сиденья и обшивка салона, а также для человека.
 

Теги: Городской транспорт

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