Общественный транспорт в Самаре проходит санитарную дезинфекцию

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В связи с наступлением сезона роста инфекционных заболеваний в Самаре активизировали санитарную дезинфекцию салонов общественного транспорта.

Ежедневную санитарную обработку производят частные и муниципальные компании-перевозчики.

Чтобы эффективно обеззаразить салоны пассажирского транспорта муниципальными предприятиями используются специальные дезинфицирующие средства, которые уничтожают вирусы, бактерии. Эти средства безопасны для материалов, их которых изготовлены сиденья и обшивка салона, а также для человека.

