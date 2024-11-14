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Общественный транспорт до аэропорта «Курумоч» будет ходить по расписанию

14 ноября 2024 14:01
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Общественный транспорт до аэропорта «Курумоч» будет ходить по расписанию

Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области взята на особый контроль работа межмуниципальных и городских автобусных маршрутов, совершающих остановку в международном аэропорту «Курумоч». Вопрос организации пассажирских перевозок до аэровокзала первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов обсудил на встрече с исполнительным директором аэропорта Михаилом Берманом и заместителем начальника МТУ Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу Андреем Дорофеевым.

В настоящее время через аэропорт походят 3 межмуниципальных и 1 муниципальный автобусный маршрут, это:

- № 652Т «Тольятти (новый город) – Самара (ж/д вокзал);
- № 607 «Самара (ж/д вокзал) -Тольятти (новый город)»;
- № 392 «п.Молодая Гвардия – п.Береза»;
- № 78 «Самара (Барбошина Поляна) – П.Береза» (городской маршрут).

«С лета мы фиксируем большое количество жалоб от жителей, в том числе на странице в соцсети главы региона, о несоблюдении расписания движения общественного транспорта, следующего через аэропорт, либо его отсутствии. В настоящее время мы начали проверку работы этих маршрутов, после чего будет принято решение о продолжении работы с перевозчиками, либо о расторжении с ними договорных отношений. Также проанализируем востребованность маршрутов, в том числе на основе пассажиропотока в аэропорту, и примем решение о необходимости изменения расписания с привлечением на маршруты дополнительных транспортных единиц», - подчеркнул Сергей Карпов.

По итогам встречи принято решение об оперативном обмене информацией о пассажиропотоке и пиковых нагрузках в аэропорту «Курумоч», также достигнута договоренность об участии в контрольных проверках маршрутов представителей МТУ Ространснадзора.

Международный аэропорт «Курумоч» является одним из крупнейших аэропортов в Поволжье. В 2023 году пассажиропоток аэропорта составил 3,54 млн пассажиров. Перевозки осуществлялись по 15 международным и 21 внутреннему маршрутам. На международном направлении пассажиропоток составил 660 тысяч человек, а внутренними рейсами перевезено 2,88 млн человек.

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