Новый лоукостер появится в России

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S7 Group приняла решение о создании лоукостера. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила акционер S7 Group, глава совета директоров S7 Airlines Татьяна Филева.

«Мы будем запускать новую лоукост-компанию», — сказала она.

Лоукостер S7 Group будет использовать самолеты Airbus 320 neo на 186 кресел, добавила Филева. Как ожидается, он начнет полеты в июле 2022 года.

По словам Филевой, это будет отдельная компания с другой бизнес-моделью и маршрутной сетью, но общий акционер сохранится. Генеральным директором нового лоукостера станет Григорий Давыдов из S7 Airlines, добавила она.

S7 Group оценивает инвестиции в новый лоукостер до 2,5−3 млрд рублей, это полностью собственные инвестиции, окупиться проект должен за четыре года.

S7 Group рассматривает возможность полетов новой компании между регионами РФ и странами СНГ, отметила Филева.

Кроме того, по ее словам, S7 Group ведет переговоры с аэропортами для составления финальной маршрутной сети лоукостера, туда могут войти Казань, Новосибирск, Челябинск, сообщает ТАСС.