Названы регионы с наибольшей долей безаварийных водителей в 2023 году

Я нашел ошибку
Главные новости:
Приглашённые артисты исполнят лучшие хиты Фрэнка Синатры, Луи Армстронга, Джорджа Гершвина и других легендарных мастеров той эпохи.
Георгий Шагалов и «Атлантик-Джаз» выступят в СОУНБ с музыкальной программой
Столица Самарской области заняла третье место в рейтинге, уступив лишь Москве и Саратову.
билайн.аналитика: Самара вошла в тройку городов-лидеров по трафику в мессенджерах
В городских округах и муниципальных районах Самарской области работают Центры выдачи призов.
В Самарской области продолжается выдача призов викторины «За родное - за своё»
Выставки «Автопортрет: зачем художники рисуют себя» и «Сохраняя память» пройдут в Самаре
Выставки «Автопортрет: зачем художники рисуют себя» и «Сохраняя память» пройдут в Самаре
Резидент «Жигулевской долины» разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации
Резидент «Жигулевской долины» разрабатывает медоборудование для оздоровления и реабилитации
самарские врачи спасли мужчину, пережившего клиническую смерть
Самарские врачи спасли мужчину, пережившего клиническую смерть
Между Самарой и Казанью запустят «Метеор»
Между Самарой и Казанью запустят «Метеор»
За четыре дня в Тольятти на пожарах погибло три человека
За четыре дня в Тольятти на пожарах погибли три человека
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.95
-0.74
EUR 100.36
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет открытие выставки московского художника-графика Светланы Цыкаловой "Душа карандаша"
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
В Самаре пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Названы регионы с наибольшей долей безаварийных водителей в 2023 году

22 марта 2024 11:15
166
Названы регионы с наибольшей долей безаварийных водителей в 2023 году

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО по итогам 2023 года зафиксирована в Москве – там 46,8% водителей имеют максимальную скидку. В Санкт-Петербурге 43,1% водителей, в Московской области 42%, в Ленинградской области 40,8% и в Пермском крае 40,2%. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев. Он напомнил, что максимальную скидку за безаварийную езду можно получить, например, если в течение десяти лет не становиться виновником ДТП.

Меньше всего автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийное вождение, живет в Чеченской республике – всего 3,8% водителей имеют максимальную скидку. В Республике Дагестан – 3,9%, Республике Ингушетия – 5,3%, Республике Тыва – 5,4% и Республике Калмыкия – 11,1%.

«Доля водителей с минимальным значением КБМ в среднем по России составила почти треть – 31,1%. В целом этот показатель отображает ситуацию с аварийностью в регионе – чем больше водителей, которые ездят аккуратно, не совершая ДТП, тем меньше аварийность. А если доля таких безаварийных водителей в регионе низкая, то это может указывать на возможное существование в регионе таких  проблем, как:  низкая  дисциплина  водителей на дорогах, слабя профессиональная подготовка водителей,  аварийное дорожное покрытие, использование недобросовестных практик по обогащению за счет страховых событий», – сказал Евгений Уфимцев.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
22 марта 2024  11:59
12 июня на площади Куйбышева состоится третий фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»
156
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
21 марта 2024  09:49
В Самарской области вскрытие малых рек ожидается с 5 по 20 апреля
343
Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
20 марта 2024  10:24
Фестиваль-выставка животных из приютов «Друг Человека» состоится в Самаре 23 и 24 марта
450
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
20 марта 2024  09:35
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум
1291
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
19 марта 2024  13:06
Фонд содействия инновациям запустил новые конкурсы
822
Весь список