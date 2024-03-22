Названы регионы с наибольшей долей безаварийных водителей в 2023 году

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По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО по итогам 2023 года зафиксирована в Москве – там 46,8% водителей имеют максимальную скидку. В Санкт-Петербурге 43,1% водителей, в Московской области 42%, в Ленинградской области 40,8% и в Пермском крае 40,2%. Об этом сообщил президент РСА Евгений Уфимцев. Он напомнил, что максимальную скидку за безаварийную езду можно получить, например, если в течение десяти лет не становиться виновником ДТП.

Меньше всего автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийное вождение, живет в Чеченской республике – всего 3,8% водителей имеют максимальную скидку. В Республике Дагестан – 3,9%, Республике Ингушетия – 5,3%, Республике Тыва – 5,4% и Республике Калмыкия – 11,1%.

«Доля водителей с минимальным значением КБМ в среднем по России составила почти треть – 31,1%. В целом этот показатель отображает ситуацию с аварийностью в регионе – чем больше водителей, которые ездят аккуратно, не совершая ДТП, тем меньше аварийность. А если доля таких безаварийных водителей в регионе низкая, то это может указывать на возможное существование в регионе таких проблем, как: низкая дисциплина водителей на дорогах, слабя профессиональная подготовка водителей, аварийное дорожное покрытие, использование недобросовестных практик по обогащению за счет страховых событий», – сказал Евгений Уфимцев.