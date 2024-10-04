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Названа средняя стоимость нового автомобиля в России

4 октября 2024 11:05
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Названа средняя стоимость нового автомобиля в России

Средняя стоимость нового автомобиля в России по итогам сентября уменьшилась на 2,3% относительно августа и составила 3,56 млн рублей. По сравнению с сентябрем прошлого года средняя стоимость сократилась на 286 тыс. рублей. Об этом «Известиям» 4 октября рассказали аналитики «Авто.ру Оценка» по итогам анализа опубликованных объявлений.

Рейтинг моделей, цены которых снизились в сентябре по сравнению с августом, возглавил кроссовер Hyundai Santa Fe, его средняя стоимость сократилась на 6% до 6 млн рублей. Кроссовер Hongqi HS5 отыграл пятипроцентный рост стоимости в прошлом месяце и вернулся к цене 4,41 млн рублей. В пятерку наиболее подешевевших также вошли Jetta VS5 (–3,8%; 2,9 млн рублей), FAW Bestune T77 (–3,3%; 2,81 млн рублей) и Omoda C5 (–2,5%; 2,77 млн рублей).

Самыми подорожавшими моделями стали Haval F7 и Lixiang L9, обе прибавили по 6% относительно августовских значений. Средняя стоимость первого достигла 3,2 млн рублей, а второго — 8,75 млн рублей. Цена кроссовера Kia Sportage повысилась на 4%, до 4,21 млн рублей. За минивэн Hyundai Staria в среднем просили 8,62 млн рублей, а электрокар Zeekr 001 подорожал на 3,4%, до 6,84 млн рублей.

В сегменте автомобилей с пробегом не старше 15 лет средняя цена в сентябре снизилась и достигла 2,05 млн рублей. Лидерами по темпам снижения средней стоимости стали Чеченская Республика и Орловская область. В Грозном она сократилась на 12%, до 1,25 млн рублей, а в Орле — на 11%, до 948 тыс. рублей. Также заметное снижение зафиксировано в Смоленской области (–10,4%; 1,33 млн рублей) и Республике Марий Эл (–9,4%; 884 тыс. рублей).

В трех регионах РФ средняя стоимость подержанной машины увеличилась по итогам сентября более чем на 10%. Сильнее всего цена изменилась в Республике Хакасия (16,3%; 1,56 млн рублей). На 12% возросла средняя стоимость в Ямало-Ненецком АО, до 1,72 млн рублей. Тройку замыкает Тамбовская область (10%, 1 млн рублей). В список наиболее подешевевших машин с пробегом попали Mercedes-Benz S-Class (W223 и W222), а также Geely Emgrand EC7, Daewoo Nexia и Lifan Solano.

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