На Молодогвардейской в Самаре временно ограничат движение транспорта

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Временное ограничение движения транспорта в связи с производством работ по техническому присоединению дома №35 по ул. Молодогвардейской.



В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому присоединению дома №35 по ул. Молодогвардейской с 06:00 29 апреля 2022 года до 05:00 6 мая 2022 года на перекрестке улиц Пионерской и Молодогвардейской в районе дома №84 по ул. Пионерской будет временно ограничено движение транспорта.

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.