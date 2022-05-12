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На железнодорожной платформе имени Валерия Грушина может появиться Центр бардовской песни

12 мая 2022 12:54
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На железнодорожной платформе имени Валерия Грушина может появиться Центр бардовской песни

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым. Стороны обсудили вопросы расширения объемов пассажирских перевозок, организации новых туристических маршрутов и ремонта инфраструктуры.

«Эффект, который мы имеем от сотрудничества с нашими надежными партнерами – ОАО «РЖД», Куйбышевской железной дорогой, -колоссальный», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Результатом эффективной работы стало улучшение ряда показателей. С начала года в Самарской области зафиксирован рост железнодорожных пассажирских перевозок как в дальнем следовании – на 6,1%, так и в пригородном сообщении – на 9,2%.

Значительный рост пригородных перевозок обеспечен, в том числе, за счет курсирования по территории Самарской области скоростного электропоезда «Ласточка» на маршрутах Самара-Жигулевск и Самара-Сызрань. В развитии этого проекта Куйбышевской железной дорогой предложено организовать железнодорожное скоростное сообщение с использованием современного подвижного состава на направлении Липяги-Самара-Тольятти.

Благодаря договоренностям Дмитрия Азарова и руководства ОАО «РЖД» успешно реализуется значимый проект по строительству инфраструктуры железнодорожного транспорта и подведению 14-ти километровой ветки к границам ОЭЗ «Тольятти». Глава региона не раз подчёркивал, что это решение делает площадку гораздо более привлекательной для инвесторов, так как существенно расширяет возможности подвоза сырья и отгрузки товара. С открытием железнодорожного сообщения у резидентов Особой экономической зоны появится возможность перевозить до 1,4 миллиона тонн грузов в год. Основным грузоотправителем на сегодня является ПАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат».

Начальник Куйбышевской железной дороги также рассказал о планах по созданию на платформе имени Валерия Грушина Центра бардовской песни с организацией курсирования ретро-поезда по маршруту Самара – платформа им. В.Грушина – Тольятти. Реализация проекта в перспективе также даст возможность развития вокзала Тольятти с организацией на его территории современного развлекательного центра и музейной экспозиции, посвященной фестивалю авторской песни имени Валерия Грушина. 

Стороны обсудили возможность совместной реализации проектов по реконструкции вокзального комплекса Кинель и строительства на территории города физкультурно-оздоровительного комплекса.

В рамках встречи Вячеслав Дмитриев подчеркнул, что инвестиции в железную дорогу в Самарской области ежегодно увеличиваются, в 2022 году они выросли на 43% и составили более 20,1 млрд рублей. Также растет и объем налоговых платежей, за 4 месяца текущего года он составил 832 млн рублей. Основные средства направляются на приобретение нового подвижного состава, ремонт и строительство железнодорожного пути. 

Особое внимание стороны уделили совместной работе по улучшению качества пешеходной доступности железнодорожных остановочных пунктов. По итогам встречи Дмитрий Азаров поручил главам городов и районов, по территории которых проходит железная дорога, включиться в работу по обустройству подходов и подъездов к станциям. «Мы субсидируем пригородные перевозки. Но при этом муниципалитеты обязаны приводить в порядок и подъезды, и подходы к платформам, которые всё большим спросом и популярностью пользуются у жителей нашего региона. На это необходимо находить средства», – акцентировал внимание глав Губернатор.

Отдельно Дмитрий Азаров поручил Главе Самары Елене Лапушкиной привести в порядок все подъездные пути и подходы к станциям, где в прошлом году по итогам совместного обследования со стороны администрации города и Куйбышевской железной дороги были выявлены несоответствия. Среди них платформы «Стахановская», «Пятилетка», «Ягодное», «Задельная». 

«Вы же видите, какой популярностью пользуется железнодорожный транспорт у жителей города, которые могут доехать из центра города, например, до станции «Ягодная». Все платформы надо приводить в порядок системно, на постоянной основе. Эффект колоссальный, в том числе, железнодорожный транспорт снижает нагрузку на автобусы, троллейбусы и трамваи. Куйбышевская железная дорога в этом вопросе выручает. Нужно всё приводить в порядок, чтобы люди больше пользовались этим видом перевозок, им было комфортно и удобно», – поручил Губернатор Главе Самары.

Кроме того, Дмитрий Азаров поручил председателю Правительства Самарской области Виктору Кудряшову провести совещание по реализации масштабных проектов Куйбышевской железной дороги с участием руководителей министерств и муниципалитетов.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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