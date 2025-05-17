На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта

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В мае в рамках подготовки теплосетей к следующему осенне-зимнему периоду «Предприятием тепловых сетей» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» запланирована реконструкция теплотрассы, проходящей вдоль Московского шоссе, в районе пересечения с улицей Георгия Димитрова. На участке между тепловыми камерами №18 и №23 отремонтируют и модернизируют трубы диаметром 700 мм. Для работ задействуют проезжую часть улицы Георгия Димитрова, в связи с чем временно изменится схема организации дорожного движения.



С 6:00 18 мая до 23:59 28 мая 2025 года будет перекрыт участок улицы Георгия Димитрова, от дома №199 по Московскому шоссе до дома №69к по улице Георгия Димитрова.



В указанный период общественный транспорт будет объезжать участок ремонта по скорректированным маршрутам:



- автобусы маршрута № 6 – по проспекту Кирова – Московскому шоссе – улице Георгия Димитрова – улице Молодежной;

- автобусы маршрута № 21 – по улице Стара-Загора – проспекту Кирова – Московскому шоссе – улице Георгия Димитрова – улице Молодежной;

- автобусы маршрута № 51 – по проспекту Кирова и Московскому шоссе;

- автобусы маршрута № 61 – по улице Стара-Загора – проспекту Кирова – Московскому шоссе – улице Георгия Димитрова;

- автобусы маршрута № 70 – по улице Стара-Загора – проспекту Кирова – Московскому шоссе – улице Георгия Димитрова;

- автобусы маршрута № 89 – по улице Стара-Загора – проспекту Кирова – Московскому шоссе – улице Георгия Димитрова;

- автобусы маршрута № 226 – от остановки общественного транспорта «Улица Стара-Загора» на проспекте Кирова – прямо по проспекту Кирова в направлении Московского шоссе – с поворотом направо на дублер проезжей части по Московскому шоссе, с дальнейшим выездом (после остановки «Площадь авиаконструктора Ильюшина») на проезжую часть Московского шоссе и движением в направлении улицы Георгия Димитрова – поворот налево на проезжую часть улицы Георгия Димитрова.



В обратном направлении для объезда будут использоваться те же участки улично-дорожной сети.



Отметим, что трасса автобусного маршрута № 37 не изменится.



Посадка и высадка пассажиров дачных автобусов №№ 132, 145, 150, 153, 154, 171, 180, 181, 197, маршруты которых пролегают от улицы Георгия Димитрова, будет осуществляться на остановке «Улица Георгия Димитрова» на Московском шоссе, разворот автобусов предусмотрен на кольцевой развязке – Московское шоссе/проспект Кирова.



Ресурсоснабжающая организация приносит извинения за временные неудобства, обращает внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки и просит жителей с пониманием отнестись к производству сезонных работ для обеспечения надежного теплоснабжения в отопительный период 2025-2026 гг.