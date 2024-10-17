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На трассе М-11 «Нева» появилась первая в России музыкальная разметка

17 октября 2024 09:43
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На трассе М-11 «Нева» появилась первая в России музыкальная разметка

На 653 км М-11 «Нева» (Москва-Санкт-Петербург) появилась первая в России музыкальная разметка.

Это эксперимент Автодора по снижению аварийности. Музыку можно услышать только при проезде участка с разрешенной скоростью, сообщает iphones.ru.

Кроме того, «музыкальная разметка не даст водителям заснуть за рулем, побудит сконцентрироваться на дороге, например, при приближении к аварийно-опасному участку».

Разметка выполнена в виде штрихов на дороге, которые переводятся в ноты, когда по ним проезжает машина.

Это первое в России программное обеспечение, которое позволяет рассчитать необходимые параметры для нанесения линий разметки так, чтобы при проезде по ним с установленной скоростью создавался эффект проигрывания узнаваемого музыкального фрагмента.

Автодор

Программное обеспечение для работы музыкальной разметки было разработано специалистами Автодор-Инжиниринг. [Автодор]

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