Я нашел ошибку
Главные новости:
Госавтоинспекция просит всех водителей строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.
Еще на нескольких участках федеральных автомобильных дорог продлено ограничение движения транспорта
Накануне Дня защитника Отечества, Самарская область вместе со всей страной присоединилась к масштабной всероссийской акции «Слава защитникам Отечества».
Более 10 тысяч самарцев приняли участие в митинге-концерте «Слава защитникам Отечества»
На автодороги регионального значения выведены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД СО.
На региональных трассах вводится временное ограничение движения
На данный момент готовность объекта составляет 36%.
В этом году в Куйбышевском районе Самары планируется открытие нового бассейна
Министр туризма СО Артур Абдрашитов пожелал успехов действующим экскурсоводам и молодым специалистам.
В ПВГУС состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня экскурсовода
Волонтёры «ЕР» из Самары поздравили ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также семьи военнослужащих с наступающим праздником.
Впервые за 30 лет ветеранов Снежного поздравили с Днём защитника Отечества
В связи с ухудшением погодных условий.
В Самарской области продлили ограничение для движения грузового и рейсового транспорта на федеральных трассах
В университете состоялся концерт и открылась художественная выставка.
Политех отпраздновал День защитника Отечества
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.86
0.82
EUR 79.76
0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На плщади Куйбышева в Самаре проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»
Студенты Самарской области приняли участие в  VIII Российско-Китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы»
В частном жилом секторе Тольятти прошла операция «Отопление» - 2023
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На региональных трассах вводится временное ограничение движения

22 февраля 2023 20:49
132
На автодороги регионального значения выведены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы ГИБДД СО.

На региональных трассах вводится временное ограничение движения.

В связи с ухудшением погодных условий, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, проезд будет закрыт для грузового транспорта на  а/д "Обход г. Сызрань", км 0 – км 26, с 20:00  22 февраля до 08.00 23 февраля (по местному времени).

На автодороги регионального значения выведены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Самарской области. 

Водителей просят без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефону: 268-41-41, сообщает минтранс СО.

 

Фото:  минтранс СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Накануне Дня защитника Отечества, Самарская область вместе со всей страной присоединилась к масштабной всероссийской акции «Слава защитникам Отечества».
22 февраля 2023  21:01
Более 10 тысяч самарцев приняли участие в митинге-концерте «Слава защитникам Отечества»
158
В историческом центре Самары в связи со строительством метрополитена вводится временное ограничение движения транспорта
22 февраля 2023  13:46
В историческом центре Самары вводится временное ограничение движения транспорта
413
Ели, которые растут около музея
22 февраля 2023  13:43
Ели, которые растут около музея "Самара космическая", переезжают на новое место жительства
240
В Самарской области ограничили движение на ряде федеральных дорог
22 февраля 2023  12:01
В Самарской области ограничили движение на ряде федеральных дорог
252
в Самаре на всех территориях обслуживания усилены работы по расчистке и обработке участков
22 февраля 2023  11:52
В Самаре на всех территориях обслуживания усилены работы по расчистке и обработке участков
256
Весь список