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На региональных трассах вводится временное ограничение движения.



В связи с ухудшением погодных условий, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, проезд будет закрыт для грузового транспорта на а/д "Обход г. Сызрань", км 0 – км 26, с 20:00 22 февраля до 08.00 23 февраля (по местному времени).



На автодороги регионального значения выведены дополнительные экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Самарской области.



Водителей просят без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефону: 268-41-41, сообщает минтранс СО.

Фото: минтранс СО