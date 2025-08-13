Я нашел ошибку
Главные новости:
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта

13 августа 2025 12:47
98
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта

В Казахстане на пункте пропуска «Сырым», расположенном на границе с Россией - МАПП «Маштаково» в Оренбургской области, введены ограничения для проезда легковых автомобилей и автобусов в связи со строительством автомобильного пункта пропуска.

С 4 августа указанные транспортные средства перенаправляются на следующие альтернативные пункты:

 Таскала (Республика Казахстан) – Озинки (РФ);

 Аксай (Республика Казахстан) – Илек (РФ);

 Шаган (Республика Казахстан) – Теплое (РФ).

Проезд грузового транспорта будет осуществляться в штатном режиме с использованием электронной очереди.

