На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта

В Казахстане на пункте пропуска «Сырым», расположенном на границе с Россией - МАПП «Маштаково» в Оренбургской области, введены ограничения для проезда легковых автомобилей и автобусов в связи со строительством автомобильного пункта пропуска.

С 4 августа указанные транспортные средства перенаправляются на следующие альтернативные пункты:

Таскала (Республика Казахстан) – Озинки (РФ);

Аксай (Республика Казахстан) – Илек (РФ);

Шаган (Республика Казахстан) – Теплое (РФ).

Проезд грузового транспорта будет осуществляться в штатном режиме с использованием электронной очереди.