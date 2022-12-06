На перекрестке Ново-Садовой и Полевой частично открыли движение

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Самарские водители смогут двигаться по дороге в районе перекрестка в Ленинском районе. Речь идет о пересечении улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой, где городские власти открыли часть проезжей части.

— 5 декабря возобновляется движение на полосе по направлению «в город» по улице Ново-Садовой к Полевой, — рассказал заместитель руководителя городского Департамента транспорта Юрий Тапилин.

Кстати, пешеходный переход в этом районе пока работает без светофора. Но это временная мера, пишет 63.ру.

Однако двигаться по 4-метровой полосе могут только автомобилисты. С общественным транспортом пока проблемы: администрация города боится, что этот участок дороги не справится с наплывом транспорта и создаст эффект «бутылочного горлышка».