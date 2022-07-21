На Ново-Садовой в Самаре будут временно закрывать движение трамваев

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В Самаре планируют масштабную модернизацию трамвайной инфраструктуры. Подробности проекта 63.RU рассказал заместитель руководителя департамента транспорта города Юрий Тапилин.

— У нас есть участки путей, на которых скорость движения трамваев ограничили до 5 км/ч. И там составы буквально ползут, но иначе проехать не получится, — пояснил Юрий Тапилин.

По его словам, решение этой проблемы может растянуться на 5 лет. По предварительным подсчетам, реализация проекта будет стоить почти миллиард рублей.

— Программу разбили на этапы, и по каждому году вполне реальная сумма. Например, первый год оценивается в 139 миллионов рублей. И один из участков, которые приведут в порядок, — Ново-Садовая от проспекта Ленина до Демократической. Ведь здесь проходят самые загруженные пассажирами маршруты. Но есть определенные сложности. Ведь на определенном этапе придется перекрывать движение. Следовательно, нужно будет пускать трамваи в объезд и компенсировать автобусами, — добавил замглавы дептранса.

Одним из возможных итогов модернизации может стать пересмотр схемы организации движения транспорта на Ново-Садовой. Возможно, в результате на этой улице останутся только трамваи.

— Пассажиров к ним будут доставлять автобусы, и пересесть на электротранспорт можно будет на «Солидарность Арене», у станции метро «Театральная» и на других остановках. Плюс думаем о внедрении пересадочного билета, чтобы вариант был привлекательным для пассажиров. При этом нужно согласовать расписание так, чтобы пассажирам после приезда на «Солидарность Арену» или «Театральную» не пришлось долго ждать трамвая, — рассказал чиновник.