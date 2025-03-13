На маршруте Самара-Рождествено изменили расписание судов на воздушной подушке

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С четверга, 13 марта, в Самарской области изменилось расписание переправы через Волгу. Речь идет о движении судов на воздушной подушке (СВП) по маршруту «Самара-Рождествено».

— В связи с продолжающейся подвижкой льда на Волге СВП работают только в светлое время суток. Начало движения — из Самары в 6:45; из Рождествено в 7:00. Окончание движения — из Самары в 18:45; из Рождествено в 19:00. Заход на Проран в 10:00 и в 15:00. При ухудшении обстановки по пути следования СВП движение может быть приостановлено, — сообщили представители «Самарского речного пассажирского предприятия».

Переправу на судах на воздушной подушке через Волгу сначала открыли, а потом закрыли в декабре. А затем снова открыли в начале января. Тогда запустили четыре рейса в день — по два из Самары и два из Рождествено. Последний раз расписание судов такого типа меняли в начале февраля. По той же причине — сложная ледовая обстановка, пишет 63.ру.