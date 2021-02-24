На двух перекрестках Московского шоссе в Самаре изменят работу светофоров

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На главной магистрали Самары планируют разгрузить проблемные перекрестки. Об этом 63.RU сообщил начальник отдела дорожной инспекции регионального УГИБДД Артём Кудашев.

По его словам, работы будут проводить в рамках ремонта участка Московского шоссе от Мичурина до Кирова. Работы стартуют весной.

— На пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии светофоры снабдят стрелками для поворота направо (с улицы Советской Армии на Московское шоссе). Они будут работать постоянно, за исключением времени, когда пешеходы будут переходить дорогу. Это позволит разгрузить улицу Советской Армии, — рассказал Артём Кудашев.

Аналогичные изменения внедрят и на пересечении Московского шоссе с улицей Ново-Вокзальной.

— Светофоры на Ново-Вокзальной снабдят стрелками для правых поворотов на Московское шоссе. Режим работы будет аналогичным тому, что собираются сделать на Московском шоссе — Советской Армии, — уточнил полицейский.

Сейчас Минтранс ищет подрядчика для проведения ремонта Московского шоссе. Рабочим предстоит заменить верхний слой дороги и отремонтировать трамвайные пути. Причем при укладке асфальта будут использовать новый ГОСТ, который направлен на то, чтобы на дорогах не появлялась колейность. Сейчас размер колеи, по данным ГИБДД, местами достигает 7 сантиметров.

При этом увеличится количество полос. На кольцах изменят схему движения транспорта.

Также подрядчики должны будут обновить сети ливневой канализации, чтобы дорогу больше не затапливало во время дождей и оттепели.