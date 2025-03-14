Минтранс предложил установить дорожные знаки для парковки электросамокатов

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Министерство транспорта РФ подготовило проект изменений в правила дорожного движения (ПДД) для электросамокатов, где в том числе есть требование о парковке только в местах со специальными для этого знаками, пишет РБК.

Документом предлагается запретить проезд электросамокатов по тротуару и передвижение на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) более чем одному человеку. Более того, в случае, если водитель СИМ обгоняет пешехода или едет ему навстречу, то самокатчику следует соблюдать скоростное ограничение в 10 км/ч.

В транспортном ведомстве подтвердили работу над проектом, которым, как уже ранее сообщалось, предлагается приравнять водителя СИМ к водителям транспортных средств (ТС). Кроме того, в документе предлагается установить более жесткое регулирование движения электросамокатов там, где внезапно могут появиться пешеходы. К таким местам, например, относятся арки и углы зданий. Более того, проект запретит самокатчикам требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала, пишет Смотрим.