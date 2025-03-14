Минтранс предложил установить дорожные знаки для парковки электросамокатов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани полицейские задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске
В Сызрани полицейские задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске
В Красноярском районе изъят мефедрон в значительном размере
В Красноярском районе изъят мефедрон в значительном размере
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
В канун Международного дня клиента «ЭнергосбыТ Плюс» отметил платёжную дисциплину 30 юридических лиц Самарской области
В канун Международного дня клиента «ЭнергосбыТ Плюс» отметил платёжную дисциплину 30 юридических лиц Самарской области
В Кинельском районе незаконно застрелили кабанов
В Кинельском районе незаконно застрелили кабанов
Прокуратура в Тольятти добилась установки пандуса в многоквартирном доме для семьи с маломобильными детьми
Прокуратура в Тольятти добилась установки пандуса в многоквартирном доме для семьи с маломобильными детьми
Депутаты Госдумы пожаловались в суд на повышение штрафов ПДД
Депутаты Госдумы пожаловались в суд на повышение штрафов ПДД
Самарского любителя тонировки задержали с огнестрельным оружием
Самарского любителя тонировки задержали с огнестрельным оружием
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.62
0
EUR 94.26
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» пройдет артист-ток с самарскими фотографами
В Самаре пройдет арт-лекция "Художники запасной столицы"
Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Минтранс предложил установить дорожные знаки для парковки электросамокатов

14 марта 2025 09:35
166
Минтранс предложил установить дорожные знаки для парковки электросамокатов

Министерство транспорта РФ подготовило проект изменений в правила дорожного движения (ПДД) для электросамокатов, где в том числе есть требование о парковке только в местах со специальными для этого знаками, пишет РБК.

Документом предлагается запретить проезд электросамокатов по тротуару и передвижение на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) более чем одному человеку. Более того, в случае, если водитель СИМ обгоняет пешехода или едет ему навстречу, то самокатчику следует соблюдать скоростное ограничение в 10 км/ч.

В транспортном ведомстве подтвердили работу над проектом, которым, как уже ранее сообщалось, предлагается приравнять водителя СИМ к водителям транспортных средств (ТС). Кроме того, в документе предлагается установить более жесткое регулирование движения электросамокатов там, где внезапно могут появиться пешеходы. К таким местам, например, относятся арки и углы зданий. Более того, проект запретит самокатчикам требовать от пешехода пропустить СИМ, в том числе путем подачи звукового сигнала, пишет Смотрим. 

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Платную парковку введут на одной из улиц Самары
13 марта 2025, 13:45
Платную парковку введут на одной из улиц Самары
Планируется, что платные парковки появятся на Волжском проспекте через два-три месяца. Транспорт
537
В Самаре могут исчезнуть кондукторы
13 марта 2025, 12:32
В Самаре могут исчезнуть кондукторы
Глава дептранса отметил, что «кондуктор» — это умирающая профессия. Транспорт
362
В Самаре могут увеличить количество автобусов на маршруте № 480
13 марта 2025, 12:11
В Самаре могут увеличить количество автобусов на маршруте №480
Горожане пожаловались в соцсетях, что вынуждены ждать нужный транспорт на остановке до двух часов. Транспорт
285
В центре внимания
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
14 марта 2025  13:55
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
19
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
14 марта 2025  12:58
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
116
Самарская область принимает участие в выставке-форуме
14 марта 2025  10:34
Самарская область принимает участие в выставке-форуме "Интурмаркет"
182
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
14 марта 2025  10:19
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
168
С рабочим визитом в Самарскую область прибыла делегация политической партии ЛДПР.
13 марта 2025  20:59
Губернатор Вячеслав Федорищев и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обсудили развитие отрасли БАС на площадке «Транспорта будущего» в Тольятти
852
Весь список