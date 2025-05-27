Маршруты водного транспорта Самарской области появились на Яндекс Картах

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С началом сезона речной навигации в Самарской области в Яндекс Картах появилась возможность построить маршрут с учетом речных трамвайчиков, паромов и других видов водного общественного транспорта. Функция поможет планировать маршруты жителям региона, для которых реки — важная часть городской инфраструктуры.

По данным Яндекс Карт, в этом году в Самарской области запустились 14 маршрутов водного транспорта. Все такие суда учитываются при построении маршрута на общественном транспорте в сервисе. Например, пользователям уже доступны маршруты из Самары в Ширяево или в Рождествено.

Новые маршруты общественного транспорта, включая водные, появляются в Картах по мере введения таких маршрутов в работу. Так, вдобавок к уже существующим маршрутам в Самарской области в июне в сервисе появятся новые. Для того чтобы построить маршрут с учетом переправы в Яндекс Картах, достаточно выбрать точку назначения – если до нее удобнее всего добраться по воде, сервис предложит такой маршрут.