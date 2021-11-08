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Маршруты автобусов №1, 9, 45 в Самаре изменили с 8 ноября

8 ноября 2021 13:36
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Маршруты автобусов №1, 9, 45 в Самаре изменили с 8 ноября

При формировании маршрутной сети профильный городской Департамент и перевозчики учитывают мнения и обращения горожан. По многочисленным просьбам жителей Самары скорректированы трассы следования автобусов трех маршрутов.

Так, для удобства жителей Красноглинского района с 8 ноября 2021 года  муниципальный маршрут № 1 продлевается до остановочного пункта «Улица Батайская», который станет  начальным для данного маршрута. До этого отправление автобусов организовано от остановки «Автостанция «Красная Глинка». В связи с нововведением время отправления первой машины с улицы Батайской – в 05:56 (автобусы, как обычно, довезут жителей до железнодорожного вокзала). Последний рейс от железнодорожного вокзала до улицы Батайской отправится в 20:49. Ежедневно интервал движения в пиковое время составит 16 минут.

Кроме того, скорректирована трасса следования автобусов маршрута № 45. Для улучшения транспортной доступности жителей Приволжского микрорайона, в связи с введением нового остановочного пункта «Площадь авиаконструктора Ильюшина» (напротив дома № 308 на проспекте Кирова) автобусы маршрута № 45 при следовании от проспекта Кирова в сторону Жигулевских садов будут ехать следующим образом: проспект Кирова – разворот на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова – проспект Кирова – улица Молодежная – улица Георгия Димитрова и далее по своему привычному маршруту. Расписание движения не меняется: первый рейс от поселка  Жигулевские Сады – в 06:30, последний – в 21:30. Интервал движения в часы пик – 30 минут.

Обращаем внимание горожан и на то, что на маршруте № 9  «Металлург – Поселок Мясокомбинат» с начала следующей недели возобновляются перевозки пассажиров по укороченной схеме: «Институт «Индустройпроект» – Рынок «Норд». Автобусы в укороченный рейс от остановки «Институт «Индустройпроект» выходят с 11:45 и будут курсировать до 14:54 – в это время последний автобус будет прибывать к конечной станции укороченного маршрута № 9, сообщает горадминистрация.

 

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