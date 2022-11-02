Крестный ход: 4 ноября в историческом центре Самары будет ограничено движение транспорта

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4 ноября в Самаре в связи с проведением Крестного хода, посвященного Дню празднования Казанской иконы Божией Матери, будет временно ограничено движение транспорта. С 08:30 до 13:00 ограничения будут действовать на следующих улицах исторического центра:

- на улице Некрасовской от улицы Ленинской до улицы Куйбышева;

- на улице Куйбышева от улицы Некрасовской до улицы Венцека;

- на улице Венцека от улицы Куйбышева до улицы Максима Горького.

Также в этот день с 06:00 до 13:00 на вышеуказанных участках улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 08:30 до 13:00 движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 5д, 24, 34, 37, 46, 48д, 53, 61, 80, 92, 261, 17, 32, 3 – будет организовано по временным схемам.

Подробнее с временными схемами организации дорожного движения, включая скорректированные схемы следования городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться в приложениях.