Контракты на строительство самарского метро должны быть исполнены до 2027 года

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Правительство Самарской области скорректировало 13 контрактов на строительство станции метро «Театральная» в региональной столице. В документах указаны предельные сроки исполнения договоров — 2027 год. Решение было принято на заседании в среду, 7 мая, пишет Коммерсантъ-Волга.

Первый вице-губернатор — председатель областного правительства Михаил Смирнов отметил, что внесенные изменения не касаются цены контракта. Речь не идет об удорожании проекта в целом, добавил чиновник.

Перед этим по ряду обстоятельств, в том числе, из-за включения ценных градоформирующих объектов в список домов, подлежащих сносу для стройки метро, сроки работ изменились более чем на 320 календарных дней. В связи с этим власти решили изменить сроки стройки новой станции.