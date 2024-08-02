Каждый четвертый водитель из Самары ездил на машине с неисправностями

173

Большинство самарских автомобилистов в 2024 году столкнулись с заметным ростом цен на автозапчасти и услуги автосервисов. Из-за отсутствия возможности своевременно оплатить слишком дорогой ремонт как минимум каждый четвертый водитель был вынужден ездить на автомобиле с неисправностями, выяснили Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) и сервис проверки и подбора автомобилей «Автокод», опросив* свыше полутора тысяч водителей по всей стране*.

Абсолютное большинство автовладельцев из Самары в первой половине года столкнулись с ростом цен на услуги автосервисов. По словам каждого пятого (19%), в частности, ремонт подорожал более чем в полтора раза. Четверть респондентов в этом году платили на 25-50% больше, чем годом ранее, а каждый третий — на 10-25% больше.

Аналогичным образом распределились ответы на вопрос о том, сталкивались ли самарцы с увеличением стоимости необходимых автозапчастей. 38% указали, что расходные материалы и аксессуары подорожали более чем в полтора раза, четверть сообщили о 25-50-процентном росте, а 25% наблюдали подорожание на 10-25%. И лишь 6% не отмечают роста цен.

Инфляция на рынке автозапчастей и услуг автосервисов — достаточно серьезная проблема, потенциально влекущая повышение уровня опасности на дорогах. Опрос показал, что свыше четверти самарцев (31%) приходилось ездить на автомобиле с неисправностями из-за того, что на момент возникновения поломки они не могли своевременно оплатить слишком дорогой ремонт.

Суммы, которых большинству таких опрошенных не хватало на оплату ремонта в моменте, превышали 25 тыс. руб. У 40% респондентов из Самары, в частности, они варьировались в диапазоне 25-50 тыс. руб., а у 20% они превышали 50 тыс. руб.

Большинство респондентов из Самары (52%) сегодня оценивают качество работы автосервисов положительно. При этом каждый второй в текущем году сталкивался с навязыванием дополнительных услуг со стороны автосервисов. Половина таких респондентов (или четверть всех участников опроса) отметили, что сталкивались с такой ситуацией часто, либо очень часто.

По оценкам каждого четвертого опрошенного, по сравнению с прошлым годом, навязывать дополнительные услуги стали чаще, чем годом ранее. В то же время большинство самарцев не наблюдают расширения такой практики (56%).

* Методология

В опросе приняли участие свыше 1500 автовладельцев в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2024 года.