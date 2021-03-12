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Канатная дорога в Самаре все-таки может появиться

12 марта 2021 13:31
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Канатная дорога в Самаре все-таки может появиться

О воздушной перправе через Волгу задумались десять лет назад.

В правительстве Самарской области уже в который раз вернулись к разговору об устройстве канатной дороги. По ней можно было бы переправиться из Самары в Рождествено. На этот раз министерство экономического развития и инвестиций Самарской области ведет переговоры с французской фирмой «Poma», которая специализируется на строительстве канатных дорог.

Впервые о таком виде транспорта в Самаре заговорили в 2011 году. Тогда канатную дорогу планировали как элемент упрощенной транспортной доступности к другому проекту – туристско-рекреационному комплексу «Жигулевская жемчужина». Через три года власти даже попытались все это осуществить. Но инвестиции привлечь не удалось, проект раскритиковали экологи, как-то постепенно идея угасла.

Сейчас экологи тоже относятся к проекту скептически. Они полагают, что возможность улучшения охраны природы в «Самарской Луке» при поступлении туда денег от туристов весьма сомнительна. Но правительство региона уже планирует создать рабочую группу, в которую войдут представители французского предприятия. Хотя вряд ли все верят, что на этот раз дело будет доведено до логического завершения, пишет Засекин.

Фото pixabay.com

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