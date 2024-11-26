Из-за заторов на М-5 около Тольятти и Жигулевска водителям рекомендуют выбирать другую дорогу

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В связи с возникновением заторовых ситуаций, проведением дорожных работ, а также неудовлетворительным состоянием дорожного полотна на участке федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» в границах городских округов Тольятти и Жигулевск рекомендуем водителям большегрузного транспорта выбирать альтернативные пути объезда указанного участка.

Альтернативы при движении через реку Волгу по направлениям Москва/Владимир/НижнийНовгород/Арзамас/Саранск/Пенза/Ульяновск/Сызрань –Тольятти/Самара/Оренбург/Уральск/Казахстан и обратно:

А. Через Волжский мост в г.Тольятти автомобильной дороги Обход Тольятти (платный участок),

Б. Через Президентский мост в г. Ульяновск (бесплатно) и г. Дмитровград,

В. Через Пристанский мост в г.Саратов (бесплатно).

Альтернативы при движении через р.Волгу по направлениям Воронеж/Ростов-на-Дону/Астрахань/Волгоград/Тамбов/Саратов-Тольятти/Самара/Альметьевск/Уфа/Челябинск/Екатеринбург и обратно:

А. Через Волжский мост в г.Тольятти автомобильной дороги Обход Тольятти (платный участок),

В. Через Пристанский мост в г.Саратов (бесплатно).

В ближайшее время возможно введение ограничения грузовых транспортных средств с разрешенной массой свыше 3,5 тонн с 6:00 до 22:00 на участке М-5 «Урал» км 959 – км 972 в целях недопущения скопления транспортных средств на плотине Жигулевской ГЭС.