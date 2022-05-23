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Из-за закрытия Студвесны сегодня в Самаре будет усилена работа общественного транспорта

23 мая 2022 09:51
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Из-за закрытия Студвесны сегодня в Самаре будет усилена работа общественного транспорта

23 мая 2022 года в Ледовом Дворце спорта (ул. Молодогвардейская, 222) состоится церемония закрытия юбилейного XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». 
 
Для удобства горожан и гостей Самары будет усилена работа общественного транспорта: по окончании мероприятия к ООТ «Дворец спорта и цирк» к 21:30 будут поданы автобусы маршрутов №№ 1, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 67. 
 
Добраться до Ледового дворца спорта зрители смогут на общественном транспорте следующих видов и маршрутов:
- с улицы Галактионовской – на автобусах № 24, работающих на льготном маршруте – до ООТ «Дворец спорта и цирк»;
- с улицы Самарской – на автобусах №№ 2, 23, 41, 47, 50, работающих на льготных маршрутах, и коммерческих маршрутах № 46 и 297 – до ООТ «Площадь сельского хозяйства»;
- с Волжского проспекта – на автобусах № 61, работающих по льготному маршруту, или коммерческих автобусах маршрутов №№ 207, 247, 261 – до ООТ «Кинотеатр «Волна».

Теги: Городской транспорт

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