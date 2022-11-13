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Из-за строительства метро в Самаре по Красноармейской не будут ходить трамваи

13 ноября 2022 12:11
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Из-за строительства метро в Самаре по Красноармейской не будут ходить трамваи

Из-за работ по строительству метро на пересечении Красноармейской и Галактионовской, самарцам придется пересесть с трамваев на автобусы. На перекрестке предстоит проложить электрокабель и переустроить водовод.

— Сложность состоит в основном в том, что потом нужно будет делать две врезки водовода в действующую сеть, которая располагается под межпутьем по улице Красноармейской. Компромисс найден — эти работы произведут за 3–4 дня, не более того. Начнутся они под выходные, когда нет напряженного дорожного трафика — на следующей неделе заказчик и подрядчик предоставят график ближайших работ. На период, когда трамваи ходить здесь временно не смогут, перевозки горожан будут осуществляться автобусами. Опять же в выходные дни — с 30 декабря по 8 января — продолжится перенос сетей. Значительных помех для движения создано не будет, работы затронут только одну полосу проезжей части, необходимо лишь частичное ограничение движения, — рассказал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

К слову, до этого под перекрестком Красноармейской и Галактионовской протягивали водовод, но проезжую часть из-за этого не перекрывали — все работы велись бестраншейным способом.

Станцию метро «Театральная» в Самаре строят на Галактионовской, на участке между Вилоновской и Полевой. Но для соединения тоннелей понадобилось еще закрыть перекресток Ново-Садовой и Полевой, пишет 63.ру.

Дороги в районе этого перекрестка перекрыли в начале октября из-за работ, необходимых для строительства тоннелей к новой станции метро «Театральной». Она станет последней на первой линии метро и будет располагаться около Оперного театра. Конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями и тремя лестничными сходами. 

Сейчас основные работы идут на Галактионовской. Строительство станции по планам закончат к концу 2024 года.

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