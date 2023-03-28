Из-за строительства магистрали Центральной в Самаре закроют два проезда

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1 апреля начнет действовать временная схема проезда на пересечении дороги Самара — Бугуруслан — Петра Дубрава и магистрали Центральной. Как объяснили в региональном Минтрансе, причина — строительство путепровода.

Судя по словам чиновников, основную дорогу закроют, а машины пустят по временной.

— Также «кирпич» установят на магистрали Центральной перед пересечением с дорогой Самара — Бугуруслан — Петра Дубрава. Поэтому заезд в Петра Дубраву и поселок Стройкерамика со стороны обводной Самары будет возможен через трассу Самара — Бугуруслан либо через Кошелев Парк, — добавили представители Минтранса.

По данным ведомства, временная схема движения будет действовать до завершения работ в ноябре 2025 года, пишет 63.ру.