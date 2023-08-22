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Из-за первенства по велоспорту в Сааре будет временно ограничено движение транспорта

22 августа 2023 12:00
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Из-за первенства по велоспорту в Сааре будет временно ограничено движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении спортивного мероприятия «Первенство городского округа Самара по велоспорту» на территории города с 15:00 до 18:30 7 сентября 2023 года будет временно ограничено движение транспорта по следующим участкам улиц:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;
- по Проезду № 2;
- по улице Дальняя от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

Кроме того, с 6:00 до 18:30 на указанных участках улиц будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Также в указанный период временно отменят движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 83 «ул. Ташкентская - Жилой комплекс «Лесная поляна».

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.

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