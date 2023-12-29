из Самары запустят рейс в Кемерово

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С 13 января авиаперевозчик "Азимут" начинает регулярные еженедельные полеты между Самарой и Кемерово, предоставляя удобную и быструю связь между двумя городами. Новый маршрут станет значимым шагом для укрепления воздушного сообщения и развития туристических и деловых связей между регионами.

Рейсы будут выполняться еженедельно по субботам на современных самолетах Сухой Суперджет, обеспечивая высокий уровень комфорта для пассажиров. Расписание предусматривает вылет из аэропорта Курумоч в Самаре в 22:30, а прибытие в аэропорт Кемерово запланировано на 05:00 в воскресенье. Продолжительность перелета составляет всего 3 часа 30 минут.

Обратные рейсы запланированы на воскресенье, начиная с вылета из Кемерово в 06:00 и прибытия в Самару в 06:30 по местному времени каждого аэропорта. Это предоставит пассажирам удобную возможность провести выходные в другом городе или эффективно управлять деловыми встречами, пишет Самара-АиФ.