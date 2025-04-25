Из Самары с 1 июня можно будет улететь в Иркутск

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В расписании самарского аэропорта Курумоч снова появятся прямые рейсы до Иркутска. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«С начала июня авиакомпания „ИрАэро“ приступает к полетам на данном направлении c частотой один раз в неделю — по субботам. Вылет из Иркутска в Самару запланирован на 13:50, прибытие — в 14:50. Время вылета обратного рейса из Самары — 16:05, прибытие в Иркутск — в 00:50 в воскресенье (время местное для каждого аэропорта). Полеты будут выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100. Продолжительность перелета составит около пяти часов», — рассказали представители аэропорта Курумоч.

Самый дешевый авиабилет до Иркутска обойдется в 16 995 рублей. Перелет с багажом будет стоить 20 605 рублей, пишет 63.ру.

С 30 марта самарский аэропорт Курумоч уже перешел на весенне-летнее расписание, которое будет действовать до 25 октября. Как рассказали в пресс-службе, в новом сезоне 23 авиакомпании запланировали полеты из областной столицы по 43 направлениям.