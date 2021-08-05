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Из самарского аэропорта Курумоч появились прямые рейсы в Хургаду

5 августа 2021 10:29
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Из самарского аэропорта Курумоч появились прямые рейсы в Хургаду

В конце лета из Самары открывается еще одно направление. В летнем расписании аэропорта Курумоч появились прямые рейсы в Хургаду.

Хургада — город на востоке Египта. Расположен в африканской части страны. Туристский центр на Красном море. Расположен на западном побережье Красного моря, на 400 км юго-восточнее Каира.

— С 25 августа по 27 октября в Хургаду будут летать суда B-737. Рейсы запланированы раз в неделю — по средам. Время в пути — 2 часа 40 минут, — сообщается в расписании аэропорта.

Какая компания будет перевозить пассажиров на египетский курорт, пока не известно. Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения лайнера А321 над Синайским полуостровом. В теракте погибли 224 человека.

Сейчас попасть на знаменитые курорты страны можно через Каир, пишет 63.RU.

Теги: авиасообщение Египет Курумоч Самара Хургада

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