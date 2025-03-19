Из Нижнего Новгорода до Тольятти и Самары пустят скоростные речные суда

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Добраться из Тольятти и Самары до Нижнего Новгорода, возможно, станет проще. Губернатор Нижегородской области анонсировал планы развивать собственную флотилию скоростных пассажирских судов, которые по реке привезут туристов из других городов в столицу Поволжья.

«В 2025 году расширим речные маршруты до Ульяновска, Костромы и Ярославля. Прорабатываем возможность запуска новых рейсов до Перми, Тольятти и Самары, а также внутри региона — новые маршруты до села Работки, Дудина монастыря и Горбатова», — сказал Глеб Никитин.

Ещё один план обсуждали уже в нашем Минтрансе. Там говорили, что хотят создать туристический маршрут от Самары до Казани с заходом в Ульяновск. Не исключено, что в маршрут все-таки включат Тольятти: об этом региональные власти попросили тольяттинские депутаты, пишет 63.ру.

«Деньги мимо проплывают! Надо сделать так, чтобы „Метеор“, следующий в Ульяновск и Казань, останавливался в Тольятти. Вопрос нужно проработать в региональном Минтрансе», — говорили в гордуме автограда.Губернатор Нижегородской области анонсировал планы развивать собственную флотилию скоростных пассажирских судов, которые по реке привезут туристов из других городов в столицу Поволжья.