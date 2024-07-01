Гражданам возместят до 78% расходов на перевод автомобилей на газ

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Правительство увеличит субсидированную часть работ по переводу автомобилей на газ с 30% до 48-78%, сообщает пресс-служба правительства.

Кроме того, в три раза увеличен максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей – с 4% до 12%. При этом для малых и средних предприятий сохранен двойной повышающий коэффициент.

Власти внесли изменения в приложение к госпрограмме развития энергетики, которое содержит правила предоставления субсидий гражданам и МСП на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники на газ.

Принятые меры ускорят перевод транспорта на метан и помогут поддержать спрос на этот вид топлива.

Госпрограмма "Развитие энергетики" предусматривает рост потребления газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд куб. м в 2024 г. Одновременно власти развивают инфраструктуру, в частности, сеть газовых заправок, пишет Смотрим.