Госавтоинспекция Самарской области напоминает мотоциклистам об основных правилах безопасного вождения

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Весенне-летний период – благоприятное время для мотоциклистов, однако, статистика дорожно-транспортных происшествий свидетельствует о том, что водители мототранспорта часто гибнут и получают увечья в результате того, что нарушают Правила дорожного движения, а именно: управляют мотоциклом или мопедом в состоянии опьянения, превышают скоростной режим, нарушают правила маневрирования, ездят без шлема и средств защиты.

Зачастую данными средствами управляют лица, не имеющие права управления, а следовательно, не владеющие как знаниями ПДД, так и достаточными навыками вождения.

Сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе проводятся мероприятия по контролю за водителями мототранспорта, а также по выявлению и пресечению фактов его незаконной эксплуатации.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует любителям мототехники соблюдать основные правила безопасного вождения! Мотоцикл должен быть зарегистрирован в установленном порядке в ГИБДД, а у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория.

Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и в средствах специальной защиты. Необходимо регулярно проверять техническое состояние мотоцикла, своевременно устранять все неисправности. И главное: при движении в потоке не превышать скорость и не устраивать гонки; соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами; не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке, не забывать включать сигналы указателями поворота при разворотах и перестроениях.