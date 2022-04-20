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Госавтоинспекция Самарской области напоминает мотоциклистам об основных правилах безопасного вождения

20 апреля 2022 11:33
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Госавтоинспекция Самарской области напоминает мотоциклистам об основных правилах безопасного вождения

Весенне-летний период – благоприятное время для мотоциклистов, однако, статистика дорожно-транспортных происшествий свидетельствует о том, что водители мототранспорта часто гибнут и получают увечья в результате того, что нарушают Правила дорожного движения, а именно: управляют мотоциклом или мопедом в состоянии опьянения, превышают скоростной режим, нарушают правила маневрирования, ездят без шлема и средств защиты. 

Зачастую данными средствами управляют лица, не имеющие права управления, а следовательно, не владеющие как знаниями ПДД, так и достаточными навыками вождения. 

Сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе проводятся мероприятия по контролю за водителями мототранспорта, а также по выявлению и пресечению фактов его незаконной эксплуатации.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует любителям мототехники соблюдать основные правила безопасного вождения! Мотоцикл должен быть зарегистрирован в установленном порядке в ГИБДД, а у водителя в правах должна быть открыта соответствующая категория. 

Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и в средствах специальной защиты. Необходимо регулярно проверять техническое состояние мотоцикла, своевременно устранять все неисправности. И главное: при движении в потоке не превышать скорость и не устраивать гонки; соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами; не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке, не забывать включать сигналы указателями поворота при разворотах и перестроениях. 

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