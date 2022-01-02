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Госавтоинспекция Самарской области информирует об ограничении движения грузового и пассажирского транспорта на автодороге М5 Урал «подъезд к городу Оренбург» с 97 по 132 км.

Движение легкового транспорта осуществляется по автодороге «Богатое-Самара-Оренбург».

В связи с осложнением погодных условий, выпадением значительного количества осадков в виде снега, Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности и необходимости быть особо внимательными при управлении транспортом.