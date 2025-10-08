Я нашел ошибку
Новые обновления теперь не только "оживляют" портреты русских правителей, но и рассказывают об исторических событиях от лица их участников.
Самарцев приглашают посетить экспозицию "Романовы" в Историческом парке
Самарская филармония приглашает на вечера в рамках Транссибирского Арт-Фестиваля 2025
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
Руководители «ЭнергосбыТ Плюс» ответили на вопросы жителей Куйбышевского района
Технопарк «Жигулевская долина» вновь занял 2 место по эффективности в стране
В Самарской области продолжают ликвидировать крупный пожар на территории Шигонского района
В Приволжском районе горела сухая трава на площади 1000 квадратных метров
В Тольятти ранее судимый сын украл деньги с карты матери
Глава Минпромторга объяснил необходимость повышения утильсбора

8 октября 2025 11:40
147
В России существуют «серые» схемы ввоза автомобилей, с помощью которых под видом импорта на физлицо с уплатой льготного утильсбора привозят иномарки в для перепродажи, так делают в том числе и дилеры. В результате диспаритет между ввозом официальным дилером, юридическим лицом, и физлицами становится существенным. Об этом на заседании в Госдуме заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Это либо 5 тыс. руб., либо 1 млн и выше на новый импортный автомобиль. И у нас, к сожалению, сложилась ситуация, когда по итогам 9 месяцев этого года больше 73% ввезенных автомобилей были ввезены физическими лицами. У нас в дилерских центрах начинают предоставляться услуги так называемых серых продаж, когда ввезенные на физлиц автомобили продаются уже через дилерские центры. Это приводит к существенному искажению рынка», — приводит слова Алиханова РБК 8 октября.

Глава Минпромторга отметил, что, поскольку насыщение авторынка происходит в основном за счет импорта, то запустившие в России заводы компании (в том числе китайские), прекратят свои инвестиции. Предыдущие индексации утильсбора с 2024 года не повлияли на цены на автомобили в РФ, а у некоторых дилеров даже наблюдалось снижение стоимости ряда моделей, указал Алиханов. Из-за роста утильсбора часть импортеров ушла «в тень», и доходы федерального бюджета от утильсбора сократились вместо ожидаемого роста.

«Мы по линии Минпромторга более 110 млрд руб. вынуждены были секвестировать. Сейчас мы вышли с предложением еще 124 млрд руб. секвестировать», — указал министр и подчеркнул, что эти средства направляются на поддержку автопрома, самолетостроения и других отраслей промышленности, пишут "Известия".

Алиханов также напомнил, что повышать утильсбор на машины мощностью свыше 160 л.с. не планируется, а это более 80% автомобилей в стране. Такие машины, как BMW или Volkswagen, не принадлежат к экономсегменту, указал он. Решение об изменениях в утильсборе назрело, но, как добавил министр, он понимает, «что радость это навряд ли вызывает».

