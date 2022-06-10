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ГИБДД СО информирует об ограничении движения транспорта в Самаре

10 июня 2022 19:37
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Ограничение движения связано с проведением спортивного мероприятия Самарского легкоатлетического фестиваля "Королева спорта".

В связи с проведением спортивного мероприятия Самарского легкоатлетического фестиваля "Королева спорта": в областном центре будет временно ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин (полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре с 3 часов 00 минут до 6 часов 00 минут 12 июня 2022 г. по Волжскому проспекту на участке от ул. Ульяновской до ул. Маяковского.

 С 6 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 12 июня 2022 г. по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской на участке от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали на участке от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Кроме того, обращаем внимание на временный запрет остановки и стоянки транспортных средств с 17 часов 00 минут 11 июня 2022 г. до 16 часов 00 минут 12 июня 2022 г. по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской на участке от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали на участке от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

Госавтоинспекция Самарской области рекомендует участникам дорожного движения заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

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