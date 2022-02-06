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Финансировать обновление вагонов метро в Самаре будут поэтапно. Об этом можно судить из проекта постановления, который опубликовали на сайте правительства Самарской области.

— Предоставление субсидий из областного бюджета в целях софинансирования расходов на капитальный ремонт и приобретение вагонов метро запланировано на 2022 и 2023 годы. В этом году выделят 229 680 000 рублей, а в следующем — 335 000 000, — следует из опубликованного документа.

В парке Самарского метрополитена 46 вагонов производства ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ», из которых 24 головных и 22 промежуточных. По информации мэрии, в 2022-м истекает срок службы 40 из них, а в 2023 году — оставшихся 6. Поэтому, чтобы метро в какой-то момент не остановилось, власти планируют в 2022 и 2023 году провести капитальный ремонт 25 вагонов, пишет 63.ру.

— Перенос ремонта вагонов на 2024 год невозможен, так как их срок службы заканчивается

в 2023 году. На предусматриваемые средства будет выполнен капитальный ремонт 18 вагонов, — указанно в документе.

Кроме того, в проекте постановления о развитии транспортной системы затронули тему строительства новой станции метро «Театральная». Финансирование работ планируют разбить на несколько частей.

«Театральная» станет последней станцией на первой линии самарской подземки. Конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями и тремя лестничными сходами. По условиям кредита станцию «Театральная» нужно ввести в эксплуатацию уже в первом квартале 2024 года. Для строительства уже перекрыли участок улицы Галактионовской — от Вилоновской до Красноармейской.