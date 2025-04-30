Электрички из Самары в Новосемейкино временно заменят автобусом

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Отмена пригородных электропоездов, следующих в направлении городского поселения Новосемейкино, будет компенсирована автобусными маршрутами. Такую задачу поставил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов на совещании о транспортном обеспечении населенного пункта с Самарой.

В обсуждении вопроса приняли участие представители Куйбышевской железной дороги, регионального отделения Общероссийского народного фронта, администрации Новосемейкино, АО «Самарская пригородная пассажирская компания», а также перевозчик пригородными автобусами – ООО «Городской экспресс».

В апреле в связи с ремонтом железнодорожных путей на переезде Водинская-Козелковская был отменен ряд пригородных электричек, что вызвало большое количество жалоб жителей городского поселения, работающих в Самаре. При этом по словам представителя Куйбышевской железной дороги, железнодорожная инфраструктура требует постоянного внимания, поэтому периодические перекрытия железнодорожных путей неизбежны.

Как отметил генеральный директор АО «Самарская пригородная пассажирская компания» Алексей Паневин, в апреле в период ремонта путей специалистами компании были предприняты все усилия, чтобы сохранить основные электрички в часы пиковой нагрузки, тем не менее количество поездов в направлении Новосемейкино сократилось на треть.

Работы на железнодорожных путях завершатся 4 мая, после чего движение всех пригородных поездов на этом участке будет восстановлено. По поручению Сергея Карпова до восстановления движения будет усилена работа пригородного маршрута №410А «Самара – Новосемейкино». С 1 мая перевозчик привлечет на маршрут дополнительный подвижной состав и составит фиксированное расписание с интервалом движения 15 минут, которое также будет размещено на железнодорожных платформах.

«В праздничные дни миграция людей в областной центр вполне ожидаема. Автобусный маршрут с оптимальным тактовым расписанием позволит пассажиру планировать свои поездки, а перевозчику рассчитывать на стабильный пассажиропоток», - отметил министр.

Также Сергей Карпов поручил рассчитать пиковую нагрузку маршрута в летний период, чтобы отрегулировать необходимое количество транспортных единиц и их вместимость в направлении Новосемейкино.