Дмитрий Азаров: станцию "Театральная" начнут строить в следующем году

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Строительство новой станции «Театральная» завершит первую линию самарского метрополитена. Работы начнутся в следующем году - анонсировал губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире программы «Главная тема» в среду, 8 декабря, передает sova.info.

В прямой эфир поступили вопросы и обращения от жителей Самары. Они просили сохранить трамвайную линию при проведении работ по строительству новой станции метро. Речь идёт о трамвайной ветке по улице Галактионовская.



Комментируя тему строительства, глава региона отметил, что для реализации проекта необходимо внести корректировки в первоначальный план строительства метрополитена. Сейчас эта работа проводится.

"Корректировка документации первый линии метро необходима. Сейчас она ведётся, и эти вопросы будут исследованы, - ответил губернатор. - Все решения по развитию пассажирских перевозок должны быть во благо, а не во вред. Понятно, что если целесообразно будет сохранение трамвайной линии, а по всей видимости это так, будет произведена дополнительная оценка, и все будет сохранено".

Дмитрий Азаров акцентировал внимание, что цель проекта - сделать жизнь горожан лучше и комфортнее. Он подчеркнул значимость проекта и добавил, что благодаря решению о строительстве станции «Театральная», «с Безымянки, из промышленных районов в самый исторический центр Самары можно будет добраться буквально за 20-30 минут».



Губернатор также заявил, что благодаря вводу в строй новой станции серьезно сократятся интервалы движения поездов, а метро будет перевозить около 3,5 млн пассажиров в год:

"На 30% должен повыситься пассажиропоток нашего метро. Но самое главное здесь, конечно, удобство для людей. Решение непростое, но эти планы, которые существуют десятки лет, мы должны реализовать", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он отметил, что регион планирует справиться с задачей в рекордно короткие сроки - перегон должен заработать уже в начале 2024 года.

"Очень жесткие сроки. Но любая стройка эффективна, если она ведётся в сжатые сроки ведется. Чем дольше она продолжается, тем дороже выходит для бюджета, а значит и для людей", - пояснил губернатор.

По планам проект должен быть готов во втором квартале 2022 года.

Фото: администрация Самары/СОВА