Я нашел ошибку
Главные новости:
Первым специальным корреспондентом в космосе стал космонавт Александр Мисуркин.
На МКС начал работу корпункт ТАСС
Строительство новой станции «Театральная» завершит первую линию самарского метрополитена.
Дмитрий Азаров: станцию "Театральная" начнут строить в следующем году
При помощи новых ЭЗС появляется возможность зарядить электромобиль за 20 минут.
Мэр Москвы Собянин выделил 130 млн рублей на установку быстрых зарядных станций для электромобилей
Основанием стало размещение на сайте информации, «обеспечивающей работу средств, предоставляющих доступ к противоправному контенту.
Роскомнадзор заблокировал сайт Tor в России
Рогозин добавил, что соответствующее решение уже принято. На российском корабле, в свою очередь, полетит американский астронавт.
Первая женщина — космонавт России Анна Кикина совершит полет на американском корабле Crew Dragon в 2022 году
“Очевидно, что муниципалитеты не понимают степень угрозы”, – отметил Дмитрий Азаров.
Дмитрия Азарова прокомментировал ситуацию с бродячими собаками в Самаре
Многих интересовала тема введения QR-кодов в регионе.
Дмитрий Азаров в прямом телеэфире ответил на вопросы жителей региона о вакцинации
Пройти тест можно онлайн, в любое удобное для участников время.
Самарцы могут прйти Тотальный тест «Доступная среда»
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.29
EUR 83.36
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Дмитрий Азаров: станцию "Театральная" начнут строить в следующем году

8 декабря 2021 23:35
118
Строительство новой станции «Театральная» завершит первую линию самарского метрополитена.

Строительство новой станции «Театральная» завершит первую линию самарского метрополитена. Работы начнутся в следующем году - анонсировал губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире программы «Главная тема» в среду, 8 декабря, передает sova.info.

В прямой эфир поступили вопросы и обращения от жителей Самары. Они просили сохранить трамвайную линию при проведении работ по строительству новой станции метро. Речь идёт о трамвайной ветке по улице Галактионовская.

Комментируя тему строительства, глава региона отметил, что для реализации проекта необходимо внести корректировки в первоначальный план строительства метрополитена. Сейчас эта работа проводится.

"Корректировка документации первый линии метро необходима. Сейчас она ведётся, и эти вопросы будут исследованы, - ответил губернатор. - Все решения по развитию пассажирских перевозок должны быть во благо, а не во вред. Понятно, что если целесообразно будет сохранение трамвайной линии, а по всей видимости это так, будет произведена дополнительная оценка, и все будет сохранено".

Дмитрий Азаров акцентировал внимание, что цель проекта - сделать жизнь горожан лучше и комфортнее. Он подчеркнул значимость проекта и добавил, что благодаря решению о строительстве станции «Театральная», «с Безымянки, из промышленных районов в самый исторический центр Самары можно будет добраться буквально за 20-30 минут».

Губернатор также заявил, что благодаря вводу в строй новой станции серьезно сократятся интервалы движения поездов, а метро будет перевозить около 3,5 млн пассажиров в год:

"На 30% должен повыситься пассажиропоток нашего метро. Но самое главное здесь, конечно, удобство для людей. Решение непростое, но эти планы, которые существуют десятки лет, мы должны реализовать", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он отметил, что регион планирует справиться с задачей в рекордно короткие сроки - перегон должен заработать уже в начале 2024 года.

"Очень жесткие сроки. Но любая стройка эффективна, если она ведётся в сжатые сроки ведется. Чем дольше она продолжается, тем дороже выходит для бюджета, а значит и для людей", - пояснил губернатор.

По планам проект должен быть готов во втором квартале 2022 года.

 

 Фото: администрация Самары/СОВА

Теги: Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Многих интересовала тема введения QR-кодов в регионе.
08 декабря 2021, 21:30
Дмитрий Азаров в прямом телеэфире ответил на вопросы жителей региона о вакцинации
Многих интересовала тема введения QR-кодов в регионе. Политика
132
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Постоянным представителем Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадием Гатиловым.
07 декабря 2021, 20:19
Дмитрий Азаров обсудил с Постпредом РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадием Гатиловым перспективы сотрудничества региона с Организацией Объединенных Наций  
Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Постоянным представителем Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в... Политика
890
 Дмитрий Азаров дал старт юбилейному XX Форуму добровольцев Самарской области – итоговому событию  года в волонтерском  жизни губернии.
07 декабря 2021, 14:09
Дмитрий Азаров: «В Самарской области потрясающее волонтерское движение»
 Дмитрий Азаров дал старт юбилейному XX Форуму добровольцев Самарской области – итоговому событию  года в волонтерском  жизни губернии. Общество
491
В центре внимания
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
8 декабря 2021  13:51
Кривая вниз: еще 752 жителя Самарской области заболели коронавирусом
326
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
8 декабря 2021  13:47
В Самарской области работает чат-бот для мониторинга состояния здоровья пациентов с ковидом
311
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
8 декабря 2021  13:37
Более тысячи предпринимателей Самарского региона заявили об участии в «Форуме без границ»
307
Международный молодежный форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards
8 декабря 2021  12:58
Международный молодежный форум российских соотечественников вошел в число победителей Russian Event Awards
432
Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт
8 декабря 2021  10:14
Самарцам со следующего года придется больше платить за капитальный ремонт
337
Весь список