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Дмитрий Азаров поручил чиновникам лично проконтролировать исполнение поручения по продлению автобусного маршрута до Смышляевки

19 сентября 2022 21:27
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С 20 сентября автобусы в Крутые ключи и Смышляевку начнут ходить по временной схеме.

В понедельник, 19 сентября, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области обсудили тему транспортной доступности микрорайона Крутые ключи и Баварской деревни поселка Смышляевка. Со вторника, 20 сентября, движение автобусного маршрута №67 будет осуществляться по временной схеме — такую задачу главе регионального минтранса и руководителям Красноглинского и Волжского районов поставил губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, в конце августа во время рабочей поездки Губернатора в Крутые ключи и Смышляевку жители Волжского района обратились к Дмитрию Азарову с просьбой решить ситуацию с транспортной доступностью территории. В частности, они предложили продлить 67-й маршрут до поселка Петра Дубрава. Глава региона поручил министру транспорта Ивану Пивкину вместе с общественниками обсудить ситуацию и выработать решение, устраивающее людей. В ответ на вопрос Губернатора о том, к какому сроку реально выполнить задачу, глава регионального минтранса назвал дату 20 сентября.

Сегодня на совещании Дмитрий Азаров поручил министру доложить об исполнении задачи. Иван Пивкин отметил, что обсуждения, прежде всего в соцсетях, были бурные. Против продления маршрута выступил ряд жителей «Новой Самары» и Мехзавода.

«В итоге на совместном заседании с главами районов и общественниками было предложено 67-й оставить в тех же параметрах, при этом открыв новый маршрут - 367-й. Это будет межмуниципальный маршрут, но по регулируемым тарифам. Сейчас готовим нормативные документы, включаем его в реестр», - пояснил Иван Пивкин.

Он добавил, что на процедуры, в частности, по вопросам утверждения тарифов, потребуется месяц.

«Единственное решение, которое возможно сейчас в рамках существующего законодательства, - автобус №67 сможет доезжать до школы в Волжском районе и возвращаться на маршрут», - сообщил министр о варианте временной схемы движения.

«Коллеги, вы сами определили дату — 20 сентября. И теперь докладываете, что вам нужен еще месяц. Никуда это не годится. Мы людям пообещали, поэтому с завтрашнего дня обеспечьте исполнение задачи, - поставил задачу Дмитрий Азаров министру и главам территорий. - Пусть это будет временная схема до того, как пройдете все процедуры. Пусть тот вариант, о котором вы сказали, Иван Иванович, но тогда у нас количество транспорта должно быть увеличено».

Губернатор поручил главам муниципалитетов и представителям министерства лично проконтролировать исполнение задачи.

«Сегодня последние усилия предпримите, а завтра проконтролируйте исполнение. Иван Иванович, ваши сотрудники, главы Красноглинского и Волжского районов завтра начинают свой рабочий день в семь утра на остановках общественного транспорта вверенных территорий», - поручил Дмитрий Азаров. 

Губернатор также поставил задачу, чтобы перевозчик ускорил оформление тарифных документов.

 

Фото:   администрация Самары

 

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