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Четыре электрички отменят в Самарской области 1 января

20 декабря 2024 13:29
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Четыре электрички отменят в Самарской области 1 января

На следующей неделе в Самаре скорректируют работу электричек. Пригородные поезда будут ходить по обновленному расписанию в период праздничных выходных. 

Изменения начнут действовать уже 27 декабря. В этот день пригородный транспорт будет работать по расписанию, которое действует по четвергам. 28 декабря электрички будут ходить по графику пятницы, 29, 30, 31 декабря, а также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января - по графику субботы. 8 января будет действовать воскресное расписание, 9 января - расписание, установленное по понедельникам, пишет Самара-КП.

Поезд № 7141 Самара (отпр. 07.30) – Сызрань-1 (приб. 09.11) будет ходить 29, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января. 28 и 30 декабря его работу отменят. 29, 31 декабря, а также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 января назначается поезд № 7142 Сызрань-1 (отпр. 09.25) – Самара (приб. 11.07).


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Поезд № 7145 Самара (отпр. 18.30) – Сызрань-1 (приб. 20.10) будет ходить только 29 декабря. Поезд № 7143 Самара (отпр. 15.15) – Сызрань (приб. 17.07), наоборот, будет ходить во все праздники за исключением 29 декабря. Аналогичным образом будет налажена работа поезда № 7144 Сызрань-1 (отпр. 17.35) – Самара (приб. 19.17).

Поезда № 7346/7345 Самара (отпр. 10.02) – Тольятти (приб. 12.16), № 7348/7347 Тольятти (отпр. 16.12) – Самара (приб. 18.22), № 7569 Мирная (отпр. 17.35) – Сызрань-1 (приб. 20.03) № 7570 Сызрань (отпр. 05.59) – Мирная (приб. 08.55) полностью отменят 1 января.

В Самарской пригородной пассажирской компании также отмечают, что на некоторые маршруты будут назначены поезда. Так, 28 декабря и 08 января назначается поезд № 7590 Похвистнево (отпр. 18.30) – Абдулино (приб. 20.57). 9 января будет работать поезд № 7595 Абдулино (отпр. 05.16) – Похвистнево (приб. 05.45).

28, 30 декабря и 8 января будет запущен поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр. 17.50)–Колтубанка (18.23-18.25) – Самара (приб. 20.13). 29, 31 декабря и 9 января будет ходить поезд № 6744/6742 Самара (отпр. 07.09) – Колтубанка (10.55-10.57) – Бузулук (приб. 11.28).

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28, 30 декабря и 8 января назначен поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр. 17.50) – Колтубанка (18.23-18.25) – Самара (приб. 20.13). 29, 31 декабря, а также 9 января будет организована работа поезда № 6744/6742 Самара (отпр. 07.09) – Колтубанка (10.55-10.57) – Бузулук (приб. 11.28).

 

 

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