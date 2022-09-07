Большинство самарцев умалчивают о состоянии авто при продаже

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Автомобильный сайт Дром решил выяснить, сколько автовладельцев обманывают при продаже машины. По результатам опроса, 60% самарцев предпочитают не рассказывать всей правды о своей машине.

При этом 9% жителей региона ответили, что приходилось врать, ведь иначе машину не продашь. Больше половины опрошенных (51%) считают, что они не обманывали, а немного недоговаривали. Говорили всю правду о состоянии машины только 40% автовладельцев Самарской области.

В среднем по стране каждый десятый признался, что ему приходилось говорить неправду о машине. «Немного недоговаривали» 50% опрошенных, а 40% автовладельцев утверждают, что никогда не обманывали при продаже авто.

Самыми честными автолюбителями в стране, судя по опросу, оказались жители Татарстана, ХМАО и Пермского края. В этих регионах больше половины опрошенных утверждают, что всегда честно продавали машины. А в Хабаровском, Приморском и Алтайском краях больше всего тех, кому приходилось что-то скрывать о состоянии авто. Только треть автолюбителей этих регионов по совести продавали машины.

«Проверить не обманывает ли продавец, можно посмотрев историю автомобиля. Например, это можно сделать через сервис «Дром. История авто». В отчете отобразиться информация о пробегах, участии в ДТП, ремонтах, залогах, ограничениях и другие данные из официальных источников» — комментирует аналитик автомобильного сайта Дром Алексей Гришин.

Всероссийский опрос проводился с 26 августа по 2 сентября 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие почти 9,5 тысяч человек.