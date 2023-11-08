Более 233 тыс. пассажиров перевезено в ноябрьские праздники на Куйбышевской железной дороге

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В период с 3 по 6 ноября 2023 года на Куйбышевской магистрали перевезено 233,5 тыс. пассажиров, что на 18,5% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Так, поездами дальнего следования отправлено 63,8 тыс. пассажиров (рост составил 9%). Наибольшим спросом пользовались направления из Самары, Тольятти, Пензы, Ульяновска в Москву и на Черноморское побережье.

В пригородном сообщении на ноябрьские праздники перевезено 169,7 тыс. пассажиров (рост составил 22,5%). Здесь популярными стали маршруты Самара – Тольятти, Самара – Сызрань, Уфа – Оренбург, Уфа – Абдулино и Саранск – Пенза – Кузнецк.

Напомним, что для удовлетворения повышенного спроса пассажирских перевозок на период празднования Дня народного единства в текущем году на Куйбышевской железной дороге в дальнем следовании было назначено 4 дополнительных поезда (16 рейсов) и 23 дополнительных пригородных поезда (46 рейсов).